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Кабель и провод: предложение

Качественная корончатая гайка ГОСТ 5918-73 из наличия и под заказ от ООО...

Предложение № 452391

Качественная корончатая гайка ГОСТ 5918-73 из наличия и под заказ от ООО «РусСпецКрепёж». Изготавливаем из сертифицированной российской стали строго по ГОСТ 5918-73. Производим все типоразмеры от М6 до М48. Изготовление ведётся как крупными, так и мелкими партиями. Гарантируем оперативное изготовление и высокое качество. Отправим купленный у нас товар в любой регион России.



Контактная информация:

Имя: АннаКомпания: ООО РусСпецКрепёжE-mail:www:телефон: 88634377370