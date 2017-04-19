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Кабель и провод: предложение
Качественная корончатая гайка ГОСТ 5918-73 из наличия и под заказ от ООО...
Предложение № 452391
Качественная корончатая гайка ГОСТ 5918-73 из наличия и под заказ от ООО «РусСпецКрепёж». Изготавливаем из сертифицированной российской стали строго по ГОСТ 5918-73. Производим все типоразмеры от М6 до М48. Изготовление ведётся как крупными, так и мелкими партиями. Гарантируем оперативное изготовление и высокое качество. Отправим купленный у нас товар в любой регион России.
Контактная информация:
Имя: Анна
Компания: ООО РусСпецКрепёж
E-mail:
www:
http://www.rskrepeg.ru
телефон: 88634377370
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Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В
г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов д. 8
+7(812) 334-98-10
ezavyalov@elektrotm.ru
Завьялов Евгений Викторович
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения, нефтедобывающей и газодобывающих отраслей и др. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ООО "АБК "АМПЕР" - Является дилером: "ОАО "НП"Подольсккабель", реализует продукцию: ООО "ГК "Севкабель", ООО "НПП "Спецкабель", ООО "НПП "ГЕРДА", а так же других кабельных предприятий.
ООО "АБК "АМПЕР"
тел/факс 8(499)794-18-35, 8(495)981-50-97
E-mail: abk-amper@mail.ru
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Кабель силовой высоковольтный с БПИ: ААШв, ААБл, АСБ.
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Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии :
Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.
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Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM)
- Кабели силовые с броней из стальных оцинкованных лент ( ВБШв, ВБШвнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А)
- Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ)
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- Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП)
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249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а
Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81