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Фоторепортаж с выставки
Предложение № 452392
Изготавливаем и реализуем гайку круглую шлицевую класс точности А, по ГОСТ 11871-88. Производим все типоразмеры от М6 до М200. Гайка может быть выполнена в одном из двух исполнений различаемых высотой. По соглашению с заказчиком допускается изготовление гайки М45-М125 с 4 шлицами. Возможно изготовление гаек из латуни Л63 по ГОСТ, либо из других марок стали согласно заявке покупателя. По запросу изделия термообрабатываются и покрываются антикоррозионным покрытием(цинковым или кадмиевым хроматированием; окисным или фосфатным пропитанным маслом). При необходимости комплектуем шлицевые гайки шайбами стопорными многолапчатыми ГОСТ 11872-89. Отправляем нашу продукцию в любой регион России.
Контактная информация:Имя: Анна