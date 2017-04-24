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Кабель и провод: предложение

Изготавливаем и реализуем гайку круглую шлицевую класс точности А, по ГОСТ...

Предложение № 452392

Изготавливаем и реализуем гайку круглую шлицевую класс точности А, по ГОСТ 11871-88. Производим все типоразмеры от М6 до М200. Гайка может быть выполнена в одном из двух исполнений различаемых высотой. По соглашению с заказчиком допускается изготовление гайки М45-М125 с 4 шлицами. Возможно изготовление гаек из латуни Л63 по ГОСТ, либо из других марок стали согласно заявке покупателя. По запросу изделия термообрабатываются и покрываются антикоррозионным покрытием(цинковым или кадмиевым хроматированием; окисным или фосфатным пропитанным маслом). При необходимости комплектуем шлицевые гайки шайбами стопорными многолапчатыми ГОСТ 11872-89. Отправляем нашу продукцию в любой регион России.



Контактная информация:

Имя: АннаКомпания: ООО РусСпецКрепёжE-mail:www:телефон: 88634377370