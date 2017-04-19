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Фоторепортаж RusCable.Ru
Предложение № 452393
Производим стальную контргайку ГОСТ 8968-75. У нас можно приобрести из наличия или заказать нужные именно Вам изделия с индивидуальными требованиями. Изготавливаем все типоразмеры Ду 8 - Ду 100. Все изделия производятся только из качественной российской стали. Собственное производство позволяет обеспечить полный контроль качества на протяжении всего цикла изготовления, от заготовки, до детали готовой к отправке заказчику. При желании заказчика возможно нанесение антикоррозионного покрытия. Отправляем транспортной компанией в любой регион России.
Контактная информация:Имя: Анна