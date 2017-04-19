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Фоторепортаж с выставки
Предложение № 452395
Изготавливаем стальной разводной (проволочный) шплинт по ГОСТ 397-79. Готовы предложить производство полного перечня типоразмеров от 0, 6 до 20, 0 мм, а так же любой длины от 4 до 280 мм на выбор заказчика. Под заказ изготовим шплинты из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, латуни Л63, алюминия АМц, бронзы БрКцМ3-1 или из любой другой марки стали, либо цветного сплава. По запросу возможно нанесение любого защитного покрытия. Сделать заказ на нашу продукцию, можно позвонив по телефонам, либо направить запрос по электронной почте указной в контактах объявления. Наши менеджеры рассмотрят Вашу заявку в кратчайшие сроки.
Контактная информация:Имя: Анна