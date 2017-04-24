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Российский международный энергетический форум
Предложение № 452396
Производственная компания ООО «РусСпецКрепёж» предлагает изготовление фланцевых шпилек согласно ОСТ 26-2040-96. Производим шпильку ОСТ 26-2040-96 в двух исполнениях с номинальным диаметром резьбы от М10 до М80. Применяемые марки сталей: 10Х17Н13М2Т, 45Х14Н14В2М, 20Х1М1Ф1ТР, 20ХН3А и другие. После механической обработки изделия термообрабатываются до заданного класса прочности. По запросу осуществляем гальваническое покрытие продукции. Шпильки изготавливаются в комплекте с гайками ОСТ 26-2041-96 и шайбами ОСТ 26-2042-96.
Контактная информация:Имя: Анна