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Кабель и провод: предложение

Специализируемся на изготовлении фланцевых гаек по ОСТ 26-2041-96 из различных...

Предложение № 452397

Специализируемся на изготовлении фланцевых гаек по ОСТ 26-2041-96 из различных марок сталей, в том числе нержавеющих, жаропрочных таких как: 10Х17Н13М2Т, 45Х14Н14В2М, 20Х1М1Ф1ТР, 20ХН3А и других. Можем изготовить все типоразмеры гаек от М10 до М80. Производим термообработку изделий, а так же цинковое либо кадмиевое покрытие. Гайки изготавливаются в комплекте со шпильками ОСТ 26-2040-96 и шайбами ОСТ 26-2042-96. Продукция сертифицирована.



Контактная информация:

Имя: АннаКомпания: ООО РусСпецКрепёжE-mail:www:телефон: 88634377370