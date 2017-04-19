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Российский международный энергетический форум
Предложение № 452397
Специализируемся на изготовлении фланцевых гаек по ОСТ 26-2041-96 из различных марок сталей, в том числе нержавеющих, жаропрочных таких как: 10Х17Н13М2Т, 45Х14Н14В2М, 20Х1М1Ф1ТР, 20ХН3А и других. Можем изготовить все типоразмеры гаек от М10 до М80. Производим термообработку изделий, а так же цинковое либо кадмиевое покрытие. Гайки изготавливаются в комплекте со шпильками ОСТ 26-2040-96 и шайбами ОСТ 26-2042-96. Продукция сертифицирована.
Контактная информация:Имя: Анна