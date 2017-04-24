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Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
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Предлагаем изготовление под заказ лепестковой гайки ГОСТ 3032-76 всех...

Предложение № 452398

Предлагаем изготовление под заказ лепестковой гайки ГОСТ 3032-76 всех типоразмеров от М5 до М24. Судовая гайка-барашек имеет два исполнения:1-е исполнение без отверстия в лепестках(в ушках), 2-е исполнение с отверстием в лепестках(в ушках). Производим гайку-барашек из нержавеющей стали марок: 20Х13, 30Х13, 40Х13, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 20ХН3А и др. Шаг резьбы может быть крупный или мелкий. Вся продукция имеет необходимые сертификаты. Отправляем транспортной компанией по всей России от Калининграда до Владивостока.

Контактная информация:

Имя: Анна
Компания: ООО РусСпецКрепёж
E-mail: 
www: http://www.rskrepeg.ru
телефон: 88634377370


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