|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
Фоторепортаж с выставки
Предложение № 452398
Предлагаем изготовление под заказ лепестковой гайки ГОСТ 3032-76 всех типоразмеров от М5 до М24. Судовая гайка-барашек имеет два исполнения:1-е исполнение без отверстия в лепестках(в ушках), 2-е исполнение с отверстием в лепестках(в ушках). Производим гайку-барашек из нержавеющей стали марок: 20Х13, 30Х13, 40Х13, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 20ХН3А и др. Шаг резьбы может быть крупный или мелкий. Вся продукция имеет необходимые сертификаты. Отправляем транспортной компанией по всей России от Калининграда до Владивостока.
Контактная информация:Имя: Анна