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Кабель и провод: предложение

Предлагаем изготовление под заказ лепестковой гайки ГОСТ 3032-76 всех...

Предложение № 452398

Предлагаем изготовление под заказ лепестковой гайки ГОСТ 3032-76 всех типоразмеров от М5 до М24. Судовая гайка-барашек имеет два исполнения:1-е исполнение без отверстия в лепестках(в ушках), 2-е исполнение с отверстием в лепестках(в ушках). Производим гайку-барашек из нержавеющей стали марок: 20Х13, 30Х13, 40Х13, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 20ХН3А и др. Шаг резьбы может быть крупный или мелкий. Вся продукция имеет необходимые сертификаты. Отправляем транспортной компанией по всей России от Калининграда до Владивостока.



Контактная информация:

Имя: АннаКомпания: ООО РусСпецКрепёжE-mail:www:телефон: 88634377370