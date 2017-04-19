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Кабель и провод: предложение
Со склада в Самаре реализуем кабель HELUKABEL арт. F-CY-JZ 3G2,5 (арт. 16417)...
Предложение № 452400
Со склада в Самаре реализуем кабель HELUKABEL арт. F-CY-JZ 3G2,5 (арт. 16417). Отправка любой транспортной компанией в любой регион России. Доставка до терминала ТК - за наш счёт.
Контактная информация:
Имя: Гиндус Всеволод Маркович
Компания: ООО ТД "Средняя Волга"
E-mail:
www: http://www.srednyaya-volga.ru
телефон: (846) 250-16-18, +7-927-267-29-19
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