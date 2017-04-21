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Фоторепортаж RusCable.Ru
Предложение № 452403
Кабель в наличии, цена ниже рынка, отмотка любых длин
КВВГнг-LS 4х1 4000м
КВВГнг-LS 14х1 1600м
КВВГэнг 5х2, 5 2000м
КСРЭВ нг(А)-FRLS 2х0.5
ПВ-3 1, 5 ж-з 100 м
КВВГнг-LS 4х1 4000 м
КГ-ХЛ 2х0.75 400 м
ПВ-1 6, 0 белый 85 м
ПВ-3 0, 75 ж-з 2 900 м
ПВ-3 1, 5 белый 1760 м
КВВГнг-LS 19х1, 0 800 м
КВВГЭнг-LS 4х1, 0 7000 м
КВВГнг-LS 14х1, 0 1600 м
КВВГЭнг-LS 5х2, 5 2 000 м
РК-75-4-22 М 2452 м
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0, 75 1км
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0, 75 17км
Контактная информация:Имя: Канаков Артем Владимирович