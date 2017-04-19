|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
Фоторепортаж RusCable.Ru
Предложение № 452407
Продам из наличия КИПвЭВ 1х2х0,78; КИПВЭВБв 2х2х0,78; КИПЭВ 1х2х0,6; КИПЭВ 2х2х0,6; КИПЭВ 3х2х0,6; КИПЭВнг(А) LS 4х2х0,6; КММ 4х0,35; КМПВЭ 4х2,5-500; КМПВЭ 4х2,5-500; КМС-2В 2х2х0,52; КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5; КСВЭВГл 2х0,20; КСОВЭнг(А)-LS 5х6; КСПЗП 1х4х1,2; КСПЗПБ 1х4х1,2; КСПП 1х4х0,9;
Контактная информация:Имя: Адушинова Виктория Сергеевна