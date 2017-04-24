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Фоторепортаж с выставки
Предложение № 452408
Продам из наличия МКПпАШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7; МКППАШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9; МКСАШп 4х4х1,2; МКШ 2х0,75; МКЭКШВ 10х2х1,5; МКЭШ 3х0,75; НВМЭ 0,5-4 600в; НВМЭ-4 2х0,35; ОКБ-6(2,0)СП-24(2); ОКБ-М4П-8А-11; ОКК-0,22-12П;
Контактная информация:Имя: Адушинова Виктория Сергеевна