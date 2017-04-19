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ООО "Межрегиональная кабельная компания"
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ООО «Сарансккабель»
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
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ООО «Калужский кабельный завод»
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Продам из наличия СБВБАуБпШп 10х2х0,9; СБВБАуБпШп 14х2х0,9; СБВБАуБпШп...

Предложение № 452409

Продам из наличия СБВБАуБпШп 10х2х0,9; СБВБАуБпШп 14х2х0,9; СБВБАуБпШп 19х2х0,9; СБВБАуБпШп 24х2х0,9; СБВБАуБпШп 27х2х0,9; СБВБАуБпШп 4х2х0,9; СБВБГнг 42х0,9; СБВБГнг 42х1х0,9; СБВБПу 19х2х0,9; СБВБПу 30х2х0,9; СБВБПу 4х2х0,9; СБВбШвнг 3х2х0,9; СБВБЭВнг LS 10х2х0,9; СБВГ 7х2х0,9; СБВГнг 10х2х0,9; СБВГнг 12х2х0,9; СБВГнг 14х2х0,9; СБВГнг 15х2х0,9; СБВГнг 16х1х0,9; СБВГнг 19х2х0,9; СБВГнг 24х2х0,9; СБВГнг 27х2х0,9; СБВГнг 30х0,9; СБВГнг 30х2х0,9; СБВГнгЭ 12х2х0,9; СБВГнгЭ 19х2х0,9; СБВГнгЭ 3х2х0,9; СБЗПБбШп 24х2х0,9; СБЗПБбШп 30х2х0,9; СБЗПУ 10х2х0,9;СБЗПУ 12х2х0,9; СБЗПУ 14х2х0,9; СБЗПУ 19х2х1,0; СБЗПУ 24х2х0,9; СБЗПУ 27х2х0,9; СБЗПуЭ 12х1х0,9; СБЗПуЭ 24х2х0,9; СБЗПуЭ 3х1х0,9; СБЗПуЭ 3х2х0,9; СБЗПуЭ 7х2х0,9; СБЛ 3х50-6; СБМВБПу 19х2х1,0; СБПБ 3х2х0,9; СБПЗАБпШп 14х2х0,9; СБПЗАБпШп 3х2х0,9; СБПЗАБпШп 4х2х0,9; СБПЗАуБпГ 19х2х0,9; СБПЗАуБпШп 12х2х0,9; СБПЗАуБпШп 24х2х0,9; СБПЗАуБпШп 3х2х0,9 и другие сигнально-блокировочные и не только. Спрашивайте - ответим.

Контактная информация:

Имя: Адушинова Виктория Сергеевна
Компания: ООО Торгово-промышленная компания ПМК
E-mail: 
телефон: 79119253479


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