Продам из наличия ТЗП 7х1,2; ТЗПАБп 14х4х1,2; ТЗПАБп 4х4х0,9; ТЗПАБп 7х4х0,9...

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ЗАО “Xinming Cable Machinery” производит и предлагает Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии : Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.

тел. +86 15910668398

sales@xinming.ru

ООО "АБК "АМПЕР" Поставка кабельно-проводник Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения, нефтедобывающей и газодобывающих отраслей и др. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ООО "АБК "АМПЕР" - Является дилером: "ОАО "НП"Подольсккабель", реализует продукцию: ООО "ГК "Севкабель", ООО "НПП "Спецкабель", ООО "НПП "ГЕРДА", а так же других кабельных предприятий.

ООО "АБК "АМПЕР"

тел/факс 8(499)794-18-35, 8(495)981-50-97

E-mail: abk-amper@mail.ru

Сайт: www.abk-amper.ru

Завод Jiangsu Winlong Cable Machinery производит всю линейку оборудования для оптоволокна и LAN кабеля, экструзионные линии, крутильные машины, оплеточное оборудование, линии бухтования и упаковки, комплектующие части. Индивидуальный подход к клиенту, высокое качество и эффективное сотрудничество!

Тел: +8618661197066

sales@chinawinlong.com

Кабельный завод ЗАО "Электротехмаш" производит: Кабели контрольные Кабели контрольные гибкие Кабели силовые 0.66 и 1 кВ Кабели силовые гибкие 0.66 и 1 кВ Кабели монтажные Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В

г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов д. 8

+7(812) 334-98-10

ezavyalov@elektrotm.ru

Завьялов Евгений Викторович