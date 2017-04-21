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Фоторепортаж с выставки
Предложение № 452466
ООО "Налкат" в новой команде, с улучшенными показателями качества, готово предложить предприятиям медную катанку КМор М1ор диаметром 8,0 мм, отвечающий всем требованиям ГОСТ 53803-2010, произведенную на итальянском оборудовании «Континиус-Проперци», а также сотрудничество по переработке катанки из давальческого сырья, на взаимовыгодных финансовых условиях.
Наша компания нацелена на долговременное сотрудничество с предприятиями делающих упор на качество и стабильность закупаемой продукции, а также эффективно достигающих поставленных целей.
Многие наши потребители убеждаются на деле, что персональный подход и интересы клиента имеют для нас приоритетное значение!
Контактная информация:Имя: Мурат