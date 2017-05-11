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О выставке Связь-2017 рассказывают
Предложение № 452479
Качественные трансформаторы НТМИ-6, НТМИ-10 – по выгодным ценам! Продаем любые партии оборудования, доставляем по всей Украине и в страны СНГ. Все трансформаторы прошли многоэтапную проверку, имеются все сертификаты. Превосходят по многим показателям большинство аналогов. Срок службы – не менее 20 лет, гарантия – 3 года! Оптовым покупателям предлагаем выгодные условия сотрудничества.
Также возможна поставка трансформаторов напряжения НОМ-6; НОМ-10; НОМ-35; ЗНОМ-35; НАМИ-6; НАМИ-10; НАМИТ-10, НТАМИ-6, НТАМИ-10, НТМИ-6-66; НТМИ-10-66
Наши контакты:
Тел. 38(067)6185329 и 38(061)2707492
Сайт www.energygroup.zp.ua
Скайп energo-jai
ICQ 499561027
Контактная информация:Имя: Евгений Менеджер