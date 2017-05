Доска объявлений

Кабель и провод: предложение

Продаем дешево кабель Неmstedt FA различной мощности;ELSRH-20-2-ВОТ...

Предложение № 452496

Продаем дешево кабель Неmstedt FA различной мощности;ELSRH-20-2-ВОТ; ELSRH-15-2-ВОТ;ELSRH-N-33-2-ВОТ; ELSR-LS-25-2-BO;ELSR-N-22-2-BOT;ELSR-M-10-2-BF;ELSR-RAMP 110 W/m;ELAK-Ex-R 0х80072;муфты POLJ-01/5x70-120-T;POLT-12F/1XO-L20B;кабель THERMON Parallel self KSR-2-OJ;Lanmark-5 Patchcord unscreened PVC 3м № 115.Р2А030DU;Набор EL-ECH-ex end termination kit Ex for ELSR-N



Контактная информация:

Имя: Решетникова Ирина АлексеевнаE-mail:телефон: 79164094643