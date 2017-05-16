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Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
ВВГнг-хл, ВВГэнг-ХЛ, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-LS в наличии все сечения в большом колличестве в Екатеринбурге ГОСТ
Шуткин Дмитрий Валерьевич
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
КГЭ-ХЛ 3х35+1х10 (камкабель)816,80 с ндс за метр 164 м КГ-ХЛ 3х185+1х95 из наличия
Шуткин Дмитрий Валерьевич
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
РАСПРОДАЖА. опт 1200 р. бухта 305 м. кабель UTP 4PR CCA 24 AWG CAT5E 4*2*0.48 мм кабель витая пара омедненный
Компания Веркон
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
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Срочно продаем по низким ценам кабель: ААБл-1 4*150ож (510м) – 450...

Предложение № 452497

Срочно продаем по низким ценам кабель:

ААБл-1 4*150ож (510м) – 450, 00руб./м;
АВВГ 4*185ож (361м) – 420, 00руб./м;
ВВГнг(А)-LS 1*185 (120м) – 630, 00руб./м;
ВВГнг(А) 2*2.5 (100м) – 20, 00руб./м;
ВВГнг(А) 3*4.0 (347м) – 40, 00руб./м;
ВВГнг 4*2.5 (281м) – 34, 00руб./м;

ВВГнг(А)-FRLS 2*2.5 (300м) – 26, 00руб./м;
ВВГнг(А)-FRLS 5*4.0 (194м) – 90, 00руб./м;
ППГнг(А)-FRHF 2*1.5 (2090м) – 38, 00руб./м;

КГВЭВнг 2*2.5 (789м) – 22, 00руб./м;
КГВВнг-LS 4*1.5 (250м) – 26, 00руб./м;

Цены с НДС. Торг.
E-mail: 5092784@mail.ru
Моб. 8-9265323769
Контактное лицо: Гурген Степанович

Контактная информация:

Имя: Бадалян Гурген Степанович
Компания: АК-Мет
E-mail: 
www: http://www.alfakubok.ru
телефон: 8-9265323769


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