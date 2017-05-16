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конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
Предложение № 452497
Срочно продаем по низким ценам кабель:
ААБл-1 4*150ож (510м) – 450, 00руб./м;
АВВГ 4*185ож (361м) – 420, 00руб./м;
ВВГнг(А)-LS 1*185 (120м) – 630, 00руб./м;
ВВГнг(А) 2*2.5 (100м) – 20, 00руб./м;
ВВГнг(А) 3*4.0 (347м) – 40, 00руб./м;
ВВГнг 4*2.5 (281м) – 34, 00руб./м;
ВВГнг(А)-FRLS 2*2.5 (300м) – 26, 00руб./м;
ВВГнг(А)-FRLS 5*4.0 (194м) – 90, 00руб./м;
ППГнг(А)-FRHF 2*1.5 (2090м) – 38, 00руб./м;
КГВЭВнг 2*2.5 (789м) – 22, 00руб./м;
КГВВнг-LS 4*1.5 (250м) – 26, 00руб./м;
Цены с НДС. Торг.
E-mail: 5092784@mail.ru
Моб. 8-9265323769
Контактное лицо: Гурген Степанович
Контактная информация:Имя: Бадалян Гурген Степанович