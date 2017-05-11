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Кабель и провод: предложение
Витая пара UTP, FTP - от производителя.
FTP 4 CAT5E 24AWG CCA Ripo от 6...
Предложение № 452504
Витая пара UTP, FTP - от производителя.
FTP 4 CAT5E 24AWG CCA Ripo от 6, 64 руб.
UTP 2 CAT5E 24AWG CCA Ripo от 4, 30 руб.
UTP 4 CAT5E 24AWG CCA Ripo от 4, 65 руб.
UTP 4 CAT5E 24AWG Cu Ripo от 10, 80 руб.
Материал проводника - Cu и CCa
Гарантия качества, наличие на складе, оперативная отгрузка, организация доставки в любой регнион
Вся продукция сертифицированна.
Контактная информация:
Имя: Евгений
E-mail:
www: http://avs-el.ru
телефон: +7(495)1087414
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