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U/UTP-4PR-CAT5E-24AWG-CU-PVC медный, 4 пары, жила 0.50 мм FLUKE TEST PASS 1000 бухт - по 9.00 р/м с НДС. (2745,00 р)
Компания Веркон
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
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Продам кабель из наличия м. руб./м Кабель...

Предложение № 452515

Продам кабель из наличия
м. руб./м
Кабель КИПЭП 2*2*0.6 1772 60,3
Кабель КГВВнг(А)-LS 1*240 99 1346,4
Кабель КГВВнг 3*2,5 935 82,17
Кабель КГВВнг(А)-LS 1*150 100 954
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 70 белый 120 279
Кабель КГВВнг 3*4 405 85,5
Кабель АВВГнг 4*120 135 326,7
Кабель ВВГнг 2*1,5 1840 15,21
Кабель ПвВнг(В)-LS - 10кВ 1х5016 130 317,7
Кабель монтажный КПСВВ 1*2*0,5 4624 11,7
Кабель ВВГнг 3*1,5 1270 25,2
Кабель ВВГнг LS 4*25 65 360
Кабель КГВВнг 3*6 280 113,4
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 16 ж/з 843 68,4
Кабель ВБШвнг-LS 5*50 35 1080
Провод СИП-4 4*95 120 252
Кабель АВБбШв 4*150 90 342
Кабель КПСнг (А) - FRLS 1*2*0,5 2150 11,52
Кабель КГВВнг(А)-LS 5*4 140 157,5
Кабель КГВВнг 2*1,5 484 50,4
КПСнг(А)-FRHF 1*2*0,5, кабель огнестойкий 1240 13,5
Кабель ВВГнг (А) - LS 1*50 50 219,6
Кабель КГВВнг 7*0,75 410 88,2
Кабель КГВВнг-LS 1*150 27 801
Кабель КГВВнг(А)-LS 1*95 Кабель КГВВнг(А)-LS 1*95 25 747
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 95 белый 50 360
Кабель саморегулирующийся нагревательный(арт. Optiheat 9 EFPO9)(Ensto) 46 493,2
Кабель КПСЭнг FRLS 1*2*0,5 800 12,6
Кабель КГВВнг 4*2,5 156 143,1
Кабель ВВГнг (А) 3*1,5-0,66 520 23,4
Кабель ВВГнг LS 5*4 213 74,7
Кабель КПСВВнг LS 1*2*0,5 1115 7,2
Кабель КГ 1*50 88 144
Кабель КИПЭнг(А)-HF 2*2*0.6 140 90
Кабель КГВВнг(А)-LS 2*1,5 305 53,1
КПСнг-FRLS 1*2*0,5, (бухта 200м) кабель огнестойкий, не поддерж. горение с малым газовыдел. для ОПС и СОУЭ, 600 21,6
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 120 ж/з 29 522
Кабель КГВВнг 3*1,5 304 45
КПСнг(А)-FRHF 2*2*0,5, кабель огнестойкий 485 11,7
Кабель КГВВнг 2*0,75 544 40,5
Кабель КПСВВ 2*2*0.5 615 12,6
Кабель КГВВнг 3*0,75 500 27
Кабель КГВВнг(А)-LS 7*1 100 90
Кабель ВВГнг LS 3*1,5 498 22,5
Кабель КГВВнг 4х10 30 342
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 240 ж/з 9 990
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 70 ж/з 45 283,5
Кабель КГВВнг(А)-LS 3*4 60 126
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 35 ж/з 87 117
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 185 белый 12 720
КПСЭнг-FRLS 2*2*0,5, (бухта 200м) кабель огнестойкий, не поддерж. горение с малым газовыдел. для ОПС и СОУЭ, 300 27
Кабель UTP 4 пары, категория 5E(арт.UTP 4 5e cat) 185 31,5
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 16 белый 158 45
ПВЗ 2,5 Провод медный различный цвет 635 90
Кабель ВВГнг 1*6 200 22,5
Кабель КПСВВ 1*2*0,75 665 10,53
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 10 чёрный 169 37,8
Кабель ВВГнг LS 3*4 125 60,3
Кабель КПСнг(А)-FRLS 1*2*1,5 200 27,9
Кабель ВБбШвнг 4*95 5 1107
Кабель ВВГнг LS 2*4 150 36,9
Кабель ВВГнг LS 5*10 35 225
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 185 ж/з 9 810
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 2,5 черный 294 21,6
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 50 ж/з 32 202,5
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 10 ж/з 105 31,5
Кабель ВВГнг LS 1*150 8 531
Кабель КИПЭП 4*2*0,6 55 81
Кабель КПКВнг(А)-FRLS 2*2*0,75 125 33,3
Кабель ВВГнг 5*6 30 123,3
Кабель МКЭШВнг-LS 2*2*0,75 75 51,3
Кабель ВВГнг 1*16 80 63
Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1*2*0,75 200 18
Кабель ВВГнг LS 2*2,5 200 22,5
Кабель КГВВнг 4*4,0 30 165,6
ParLanTM U/UTP Cat 5e 4*2*0,52 ZH нг(А)-HF, кабель 170 17,1
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 6,0 ж/з 141 25,2
Кабель ВВГнг LS 5*2,5 51 55,8
Кабель ВВГнг 1*10 80 40,5
Провод силовой многопроволочный ПУГВ 1х35 черный 20 144
Кабель КПСВЭВнг-LS 2*2*0,75 100 20,7
Кабель КПСВВнг LS 1*2*0,75 170 9,9
Кабель ВВГнг LS 3*6(арт.ВВГнг LS 3*6) 37 78,3
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 1,5 черный 190 13,5
Кабель ВВГнг (А) - LS 3*2,5 36 42,3
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 6,0 черный 98 17,1
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 1,5 красный 337 13,5
Кабель ВВГнг-LS 5*6 10 93,6
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 50 белый 14 135
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 150 ж/з 3 612
МКЭШ 3*0,75 50 19,35
Провод ПВ-1 2,5 белый 80 7,2
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 25 черный 8 103,5
КПСнг(А)-FRHF 1*2*0,75, кабель огнестойкий 40 16,2
Кабель КПСЭнг FRLS 1*2*1 10 26,1
Провод ПВ-1 6,0 белый 40 12,6
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 0,75 черный 90 5,4
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 1,0 черный 150 4,5
ПуГВ (ПВ-3) 1,5 ж/з Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 1,5 ж/з 80 7,2
Кабель ВВГнг LS 2*1,5 50 15,21
Провод ПВ-1 6,0 голубой 25 18,9
Кабель ВВГнг LS 4*2,5 10 45,9
Провод ПВС 3*2.5 18 36
Провод ПВС 4*1,5 20 36
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 1,5 синий 58 6,3
Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 10 белый 15 16,2
Кабель ВВГнг 3*2,5 5 35,1

Контактная информация:

Имя: Плотникова Мария
E-mail: 
телефон: 89250642549


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