ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Специальное размещение
Провод биметаллический ПБСМ-1 70мм ПБСМ-1 95мм цена Проволока БСМ 1 2мм 3мм 4мм 6мм цена от 400 р/кг Проволока
Вячеслав
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Кабель провод П-274 П-272 П-268 П-296 продажа П-296 цена от 23 р/м 29км П-268 цена от 8 р/м 23км П-274 цена от 4 р/м
Славкабель ООО
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Разместить здесь

Наименование Наличие, м Ожидаем, м Кабель ААБл 3х35-10 40 Кабель ААБл...

Предложение № 452523

Наименование Наличие, м Ожидаем, м
Кабель ААБл 3х35-10 40
Кабель ААБл 3х50-10 183
Кабель ААБл 3х95-10 70
Кабель ААБл 3х120-10 317
Кабель ААБл 3х150-10 75 700
Кабель ААБл 3х185-10 215
Кабель ААБл 3х240-10 137
Кабель ААБл 4х35-1 135
Кабель ААБл 4х50-1 238
Кабель ААБл 4х70-1 60
Кабель ААБл 4х95-1 369
Кабель ААБл 4х120-1 90
Кабель ААБл 4х150-1 70
Кабель АВБбШв 4х35 58
Кабель АВБбШв 4х50 27
Кабель АВБбШв 4х95-1 10
Кабель АВБбШв 4х120-1 24
Кабель АВБбШв 4х150-1 17
Кабель АВБбШв 4х185-1 265
Кабель АВБбШв 4х240-1 64
Кабель АВБбШвнг-LS 3х4 360
Кабель ВБбШвнг-ХЛ 2х1, 5 160
Кабель ВБбШв 2х2, 5 16
Кабель ВБбШв 3х2, 5 29
Кабель ВБбШвнг-LS 4х16 1 685
Кабель ВБбШв 4х25 20
Кабель ВБбШв 4х35 40
Кабель ВБбШвнг-LS 4х50 205
Кабель ВБбШвнг-LS 4х95 265
Кабель ВБбШвнг-LS 4х120 345
Кабель ВБбШвнг-LS 5х10 (ГОСТ) 1 290
Кабель ВБбШвнг-LS 5х16 (ГОСТ) 960
Кабель ВБбШвнг 5х16 160
Кабель ВВГнг 1х6 292
Кабель ВВГнг 1х35 274
Кабель ВВГнг 1х70 44
Кабель ВВГнг 4х1, 5 735
Кабель ВВГнг 4х2, 5 882
Кабель ВВГнг 5х1, 5 1 601
Кабель ВВГнг 5х2, 5 14
Кабель ВВГнг LS 4х1, 5 2 250
Кабель ВВГнг LS 4х2, 5 9
Кабель ВВГнг LS 4х16 354
Кабель ВВГнг LS 4х25 13
Кабель ВВГнг LS 4х70 105
Кабель ВВГнг LS 5х1, 5 150
Кабель ВВГнг LS 5х6 21
Кабель ВВГнг LS 5х10 55
Кабель ВВГнг LS 5х70 160
Кабель ВВГнг-FRLS 3х2, 5 35
Кабель ВВГнг-FRLSLTX 3х2, 5 807
Кабель ВВГнг-FRLS 3х4 80
Кабель ВВГнг-FRLS 4х1, 5 59
Кабель ВВГнг-FRLS 4х4 505
Кабель ВВГнг-ХЛ 3х2, 5 50
Кабель ВВГнгХЛ 3х6 35
Кабель ВВГнгХЛ 5х25 175
Кабель ВВГнгХЛ 5х35 127
Кабель ВВГпнг 3х4 30
Кабель ВВГпнг LS 2х1, 5 (ГОСТ) 1 208
Кабель ВВГпнг LS 2х2, 5 (ГОСТ) 458
Кабель ВВГпнг LS 2х4 29
Кабель ВВГпнг LS 3х1, 5 (ГОСТ/ТУ) 2 620
Кабель ВВГпнг LS 3х2, 5 (ГОСТ/ТУ) 10 337
Кабель ВВГпнг LS 3х4 638
Кабель ВВГпнг LS 3х6 (ГОСТ/ТУ) 4 431
Кабель КВВГнг-LS 4х1 20
Кабель КВВГ 4х1, 5 435
Кабель ПвБбШп 5х70 100
Кабель ППГнг-FRHF 3х2, 5 870
Провод АПВ 1х50 1 680
Провод ПВ1 1х2, 5 (кр, черн, бел, ж/з) 2 100
Провод ПуВнг-LS 1х4 (ж/з) 4 930
Провод ПВ1 1х6 (син) 84
Провод ПВ1 1х35 (син) 280
Провод ПВ2 1х70 (син) 10
Провод ПВ3 1х2, 5 (бел, ж/з) 235
Провод ПВ3 1х10 (зел) 25
Провод ПВС 3х4 100
Провод СИП-3 1х120 108
Провод СИП-4 2х16 143
Провод СИП-4 4х16 300
Провод СИП-4 4х25 140
Провод СИП-4 4х35 310
Провод СИП-4 4х50 65
Провод СИП-4 4х70 500
Провод СИП-4 4х95 75

Контактная информация:

Имя: Фалин Марк Александрович
E-mail: 
www: http://www.kraskabel.com
телефон: 73912966567


Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!