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конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
Предложение № 452523
Наименование Наличие, м Ожидаем, м
Кабель ААБл 3х35-10 40
Кабель ААБл 3х50-10 183
Кабель ААБл 3х95-10 70
Кабель ААБл 3х120-10 317
Кабель ААБл 3х150-10 75 700
Кабель ААБл 3х185-10 215
Кабель ААБл 3х240-10 137
Кабель ААБл 4х35-1 135
Кабель ААБл 4х50-1 238
Кабель ААБл 4х70-1 60
Кабель ААБл 4х95-1 369
Кабель ААБл 4х120-1 90
Кабель ААБл 4х150-1 70
Кабель АВБбШв 4х35 58
Кабель АВБбШв 4х50 27
Кабель АВБбШв 4х95-1 10
Кабель АВБбШв 4х120-1 24
Кабель АВБбШв 4х150-1 17
Кабель АВБбШв 4х185-1 265
Кабель АВБбШв 4х240-1 64
Кабель АВБбШвнг-LS 3х4 360
Кабель ВБбШвнг-ХЛ 2х1, 5 160
Кабель ВБбШв 2х2, 5 16
Кабель ВБбШв 3х2, 5 29
Кабель ВБбШвнг-LS 4х16 1 685
Кабель ВБбШв 4х25 20
Кабель ВБбШв 4х35 40
Кабель ВБбШвнг-LS 4х50 205
Кабель ВБбШвнг-LS 4х95 265
Кабель ВБбШвнг-LS 4х120 345
Кабель ВБбШвнг-LS 5х10 (ГОСТ) 1 290
Кабель ВБбШвнг-LS 5х16 (ГОСТ) 960
Кабель ВБбШвнг 5х16 160
Кабель ВВГнг 1х6 292
Кабель ВВГнг 1х35 274
Кабель ВВГнг 1х70 44
Кабель ВВГнг 4х1, 5 735
Кабель ВВГнг 4х2, 5 882
Кабель ВВГнг 5х1, 5 1 601
Кабель ВВГнг 5х2, 5 14
Кабель ВВГнг LS 4х1, 5 2 250
Кабель ВВГнг LS 4х2, 5 9
Кабель ВВГнг LS 4х16 354
Кабель ВВГнг LS 4х25 13
Кабель ВВГнг LS 4х70 105
Кабель ВВГнг LS 5х1, 5 150
Кабель ВВГнг LS 5х6 21
Кабель ВВГнг LS 5х10 55
Кабель ВВГнг LS 5х70 160
Кабель ВВГнг-FRLS 3х2, 5 35
Кабель ВВГнг-FRLSLTX 3х2, 5 807
Кабель ВВГнг-FRLS 3х4 80
Кабель ВВГнг-FRLS 4х1, 5 59
Кабель ВВГнг-FRLS 4х4 505
Кабель ВВГнг-ХЛ 3х2, 5 50
Кабель ВВГнгХЛ 3х6 35
Кабель ВВГнгХЛ 5х25 175
Кабель ВВГнгХЛ 5х35 127
Кабель ВВГпнг 3х4 30
Кабель ВВГпнг LS 2х1, 5 (ГОСТ) 1 208
Кабель ВВГпнг LS 2х2, 5 (ГОСТ) 458
Кабель ВВГпнг LS 2х4 29
Кабель ВВГпнг LS 3х1, 5 (ГОСТ/ТУ) 2 620
Кабель ВВГпнг LS 3х2, 5 (ГОСТ/ТУ) 10 337
Кабель ВВГпнг LS 3х4 638
Кабель ВВГпнг LS 3х6 (ГОСТ/ТУ) 4 431
Кабель КВВГнг-LS 4х1 20
Кабель КВВГ 4х1, 5 435
Кабель ПвБбШп 5х70 100
Кабель ППГнг-FRHF 3х2, 5 870
Провод АПВ 1х50 1 680
Провод ПВ1 1х2, 5 (кр, черн, бел, ж/з) 2 100
Провод ПуВнг-LS 1х4 (ж/з) 4 930
Провод ПВ1 1х6 (син) 84
Провод ПВ1 1х35 (син) 280
Провод ПВ2 1х70 (син) 10
Провод ПВ3 1х2, 5 (бел, ж/з) 235
Провод ПВ3 1х10 (зел) 25
Провод ПВС 3х4 100
Провод СИП-3 1х120 108
Провод СИП-4 2х16 143
Провод СИП-4 4х16 300
Провод СИП-4 4х25 140
Провод СИП-4 4х35 310
Провод СИП-4 4х50 65
Провод СИП-4 4х70 500
Провод СИП-4 4х95 75
Контактная информация:Имя: Фалин Марк Александрович