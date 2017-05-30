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Кабель и провод: предложение

Продаю кабель Zhongli sci-tech group rov-k 0.6/1KV 2х4 90С ICE60332-1 UNE21123...

Предложение № 452527

Продаю кабель Zhongli sci-tech group rov-k 0.6/1KV 2х4 90С ICE60332-1 UNE21123 Силовой кабель 5-го класса гибкости (тонкомногопроволочная медная жила) для стационарных установок (серия FLEX), с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE), на номинальную температуру нагрева жилы до +90С, нераспостраняющий горение при одиночной прокладке (самозатухающий ПВХ), рекомендован для применения в цепях с сильными электромагнитными излучениями, а также при работе с источниками высокочастотных сигналов (в соответствии с Директивой ЕМС 2004/108/ЕЕС).В наличии 4 километра.По всем вопросам обрашаться по телефону или писать на почту.



Контактная информация:

Имя: Шишов Антон ВладимировичE-mail:телефон: 79375151199