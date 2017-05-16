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Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
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Продаю кабельные лотки лестничного типа Производитель HUAWEI.Длинна одного...

Предложение № 452528

Продаю кабельные лотки лестничного типа Производитель HUAWEI.Длинна одного лотка 2, 5 метра.Масса одной лотка 27кг.Подходят для любого типа кабеля.Подходят, как для внутренней, так и внешней прокладки.Цена одного лотка 3000РУБЛЕЙ.В наличии более 100 штук.

Контактная информация:

Имя: Шишов Антон Владимирович
E-mail: 
телефон: 79375151199


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