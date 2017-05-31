Кабель КГ-ХЛ в наличии на складе Тюмени Кабель КГ-ХЛ 1х25- 122, 03р за...

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кабель АПвБП, ПвБВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS, ПвВнг(А)-LS, ПвПуг Кама-КабСнаб предлагает из наличия и под заказ 3-х жильный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП, ПвБВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS, ПвВнг(А)-LS, ПвПу2г, АПвПу2г

о стоимости и наличии продукции обращайтесь по телефону +7(342)204-36-81

e-mail: gaa@kabsnab59.ru

www.kabs

ЗАО “Xinming Cable Machinery” производит и предлагает Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии : Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.

тел. +86 15910668398

sales@xinming.ru

ООО "Калужский кабельный завод" производит: Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных оцинкованных лент ( ВБШв, ВБШвнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А) - Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ) - Провода установочные (ПуВ, ПуГВ, ПуГВВ( ПБППГ)) - Провода осветительные (ПуВВ) - Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП) - Провода для взрывных работ (ВП)

249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а

Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81

О компании Prysmian Group в России Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии. В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск. Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.

Офис в Москве:

ул. Чаплыгина 20, стр.7

Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89

info.ru@prysmiangroup.com