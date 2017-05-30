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Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Провод биметаллический ПБСМ-1 70мм ПБСМ-1 95мм цена Проволока БСМ 1 2мм 3мм 4мм 6мм цена от 400 р/кг Проволока
Вячеслав
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Кабель провод П-274 П-272 П-268 П-296 продажа П-296 цена от 23 р/м 29км П-268 цена от 8 р/м 23км П-274 цена от 4 р/м
Славкабель ООО
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Кабель АВБбШв 4х10 - 63, 50р за метр Кабель АВБбШв 4х120 - 401, 20р за...

Предложение № 452539

Кабель АВБбШв 4х10 - 63, 50р за метр
Кабель АВБбШв 4х120 - 401, 20р за метр
Кабель АВБбШв 4х16 - 83, 45р за метр
Кабель АВБбШв 4х25 - 113, 99р за метр
Кабель АВБбШв 4х70 - 258, 51р за метр
Кабель АВББШв 4х95(ож) - 347, 80 за метр

Контактная информация:

Имя: Горбачева Анна Константиновна
E-mail: 
www: http://tek72.ru
телефон: +7 982 906-49-29


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