Кабель АВБбШв 4х10 - 63, 50р за метр Кабель АВБбШв 4х120 - 401, 20р за...

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кабель АПвБП, ПвБВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS, ПвВнг(А)-LS, ПвПуг Кама-КабСнаб предлагает из наличия и под заказ 3-х жильный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП, ПвБВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS, ПвВнг(А)-LS, ПвПу2г, АПвПу2г

о стоимости и наличии продукции обращайтесь по телефону +7(342)204-36-81

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www.kabs

Кабельный завод ЗАО "Электротехмаш" производит: Кабели контрольные Кабели контрольные гибкие Кабели силовые 0.66 и 1 кВ Кабели силовые гибкие 0.66 и 1 кВ Кабели монтажные Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В

г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов д. 8

+7(812) 334-98-10

ezavyalov@elektrotm.ru

Завьялов Евгений Викторович

О компании Prysmian Group в России Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии. В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск. Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.

Офис в Москве:

ул. Чаплыгина 20, стр.7

Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89

info.ru@prysmiangroup.com

ЗАО “Xinming Cable Machinery” производит и предлагает Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии : Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.

тел. +86 15910668398

sales@xinming.ru