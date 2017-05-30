Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Кабель АВБбШв 4х10 - 63, 50р за метр
Кабель АВБбШв 4х120 - 401, 20р за...
Предложение № 452540
Кабель АВБбШв 4х10 - 63, 50р за метр
Кабель АВБбШв 4х120 - 401, 20р за метр
Кабель АВБбШв 4х16 - 83, 45р за метр
Кабель АВБбШв 4х25 - 113, 99р за метр
Кабель АВБбШв 4х70 - 258, 51р за метр
Кабель АВББШв 4х95(ож) - 347, 80 за метр
Контактная информация:
Имя: Горбачева Анна Константиновна
E-mail:
www:
http://tek72.ru
телефон: +7 982 906-49-29
Печать
Реклама
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения, нефтедобывающей и газодобывающих отраслей и др. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ООО "АБК "АМПЕР" - Является дилером: "ОАО "НП"Подольсккабель", реализует продукцию: ООО "ГК "Севкабель", ООО "НПП "Спецкабель", ООО "НПП "ГЕРДА", а так же других кабельных предприятий.
ООО "АБК "АМПЕР"
тел/факс 8(499)794-18-35, 8(495)981-50-97
E-mail: abk-amper@mail.ru
Сайт: www.abk-amper.ru
предлагает большой ассортимент кабельной продукции из наличия, на складе в Екатеринбурге.
Кабель силовой высоковольтный с БПИ: ААШв, ААБл, АСБ.
Кабель силовой ПВХ: ВВГ, ВББШв, АВВГ, АВББШв (нг; нгLS; FRLS)
Кабель в резиновой изоляции: КГ, КГ-ХЛ, РПШ
Кабель контрольный: КВВГ, КВБбШв, КВВГЭ (нг; нгLS; FRLS)
Кабель СИП
Провод ПУГВ, ПВ-3, АПВ и др.
E-mail: vipcom@mail.ru
www: http://1mkk.ru/
телефон: +7 (343) 345-53-59, 237-2-666, 253-68-34
Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии.
В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск.
Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.
Офис в Москве:
ул. Чаплыгина 20, стр.7
Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89
info.ru@prysmiangroup.com
Кама-КабСнаб предлагает из наличия и под заказ 3-х жильный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП, ПвБВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS, ПвВнг(А)-LS, ПвПу2г, АПвПу2г
о стоимости и наличии продукции обращайтесь по телефону +7(342)204-36-81
e-mail: gaa@kabsnab59.ru
www.kabs
ведущая научно–техническая компания в химической и фармацевтической области одним из направлений деятельности является производство добавок для лазерной маркировки, предлагает серию пигментов для лазерной маркировки Iriotec 8XXX, которые улучшают лазерную чувствительность полимеров, используемых для оболочки кабелей, проводов, трубок. Лазерные добавки могут быть как в порошковой форме, так и гранулированной .
В зависимости от типа полимера метка может быть либо светлой , либо темной.
Лазерные пигменты легко вводятся в суперконцентраты и компаунды, работают при высоких скоростях и дают контрастную метку даже при низких концентрациях, работают со всеми полимерами , не оказывая негативного воздействия на свойства пластиков, при этом обеспечивая долговременную маркировку при различных воздействиях окружающей среды( влага, химической воздействие и т.д)
Особенно лазерная маркировка подходит для пластиков, которые трудно маркировать- ПЭ, силиконы, полиуретаны,фтористые полимеры.
В случае, если Вы заинтересовались, специалисты окажут техническую поддержку, а лазерные добавки для апробации лазерной маркировки мы предоставляем бесплатно.
Людмила Тихомирова
Тел. 495 9373304 ( доб 382), моб 89037458404
E-mail: ludmila.tihomirova@merckgroup.com