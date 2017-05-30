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Кабель и провод: предложение
Реализуем кабельные лотки марки HUAWEI лестничного типа,для прокладки кабеля...
Предложение № 452543
Реализуем кабельные лотки марки HUAWEI лестничного типа,для прокладки кабеля любого сечения.Они могут применяться,как в открытых,так и закртых помещениях.Материал-сталь.Окрашены в серый цвет.Длина 2.5 метра.Масса каждого лотка 27 кг.Фото по запросу!
Контактная информация:
Имя: Шишов Антон Владимирович
Компания: Электрика РМ
E-mail:
телефон: 79375151199
Печать
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Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии :
Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.
тел. +86 15910668398
sales@xinming.ru
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM)
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- Провода осветительные (ПуВВ)
- Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП)
- Провода для взрывных работ (ВП)
249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а
Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81
Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии.
В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск.
Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.
Офис в Москве:
ул. Чаплыгина 20, стр.7
Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89
info.ru@prysmiangroup.com
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+7(812) 334-98-10
ezavyalov@elektrotm.ru
Завьялов Евгений Викторович
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