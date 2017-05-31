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О выставке Связь-2017 рассказывают
Предложение № 452551
Завод по производству медной катанки входит в состав крупного Производственного Холдинга «Юг-Мет» (г.Аксай, Ростовская обл.). Основным продуктом завода является катанка медная огневого рафинирования (КМОР), диаметр 8, 00 мм., ГОСТ Р 53803-2010.
Мы производим медную катанку на современном оборудовании по уникальной технологии. Используемая технология и производственные мощности позволяют нам создавать качественную, конкурентоспособную продукцию. За сравнительно небольшой срок работы нам удалось установить партнерские отношения со многими электротехническими предприятиями. Завод постоянно наращивает мощности нашего производства, удовлетворяя потребности наших клиентов в качественном сырье.
Диаметр катанки : 8 мм, Тип: КМОР, ГОСТ: Р 53803-2010
Контактная информация:Имя: Менеджер