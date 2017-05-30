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ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
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СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
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Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
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Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
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Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
Современное состояние и тенденции развития композиции
Предложение № 452552
Наша продукция: ВВГ, ВВГнг(А) , ПвВГ , АВВГ, АВВГнг(А), АПвВг, ВБШв, ПвБШв, ВБШвнг(А), ПвБШвнг(В), ПвБШп, АВБШв, АПвБШв, АВБШвнг(А), АПвБШвнг(В), АПвБШп, ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS, ППГнг(А)-HF, ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-HF, ПБПнг(А)-FRHF , ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx, АПвВГнг(А)-LS, ПвВГнг(А)-LS, Сип и многие другие.
Контактная информация:Имя: Иванов Иван Иванович