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Предложение № 452566
Кабель в наличии на Складе.
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х2, 5 ж/з-0, 66 12, 47р за метр
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х4-0, 66 18, 66р за метр
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1, 5-0, 66 24, 22р за метр
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х16(ож)-0, 66 197, 46р за метр
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4(ож)-0, 66 79, 85р за метр
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6-0, 66 82, 80р за метр
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1, 5 34, 90р за метр
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2, 5(ож)-0, 66 62р за метр
Контактная информация:Имя: Горбачева Анна Константиновна