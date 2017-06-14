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Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
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Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
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Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
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Покупаем кабель от любых поставщиков в неограниченном количестве. кабель...

Предложение № 452574

Покупаем кабель от любых поставщиков в неограниченном количестве.

кабель силовой в бумажной изоляции (бронекабель) ; АСБ , АСБл , АСБ2л , АСБГ, ААБл , ААБ2л , ААШв , ААШНГ , АСШв, СБ , СБл, СБ2л, СБГ, ЦСБ, ЦСБ2л, ЦСБГ, ЦАСБ, ЦАСБл, ЦАСБ2л ;

кабель силовой в изоляции из ПВХ ; ; АВБбШв , АВБбШвнг, АВБбШвнг-LS, ВБбШв , ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS , ВВГ , ВВГнг , ВВГнг-LS , ППГнг , ППГнг , ППГнг-HF , ПБбПнг-HF, АВВГ , АВВГнг, АВВГнг-LS, ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГп ;

силовой кабель из сшитого полиэтилена;АПвВ , АПвВнг , АПвПс , АПвБбШп , АПвБбШпЗ , АПвПуг, ; ПвВГ , ПвВ , АПвВ , ПвВнг-LS , АПвПнг-LS , ПвПг , ПвП2г, ПвПуг , ПвПу2г, АПвПг , АПвП2г , АПвПуг, АПвПу , ПвПу , АПвПГ , ПвВнг(А)-LS , АПвВнг(А)-LS , ПвБбШв , АПвБбШв , ПвБбШп , АПвБбШп , ПвБбШнг , АПвБбШнг , ПвП , АПвП , АПвПу2г;

кабель гибкий; КГ, КГхл , КГН , Кгэ , КГЭхл , РПШ , РПШЭ , КГО

судовой кабель; КНР , КНРЭ , НРШМ ;

провода бытовые; ПУНП , ПБПП , АПУНП , РК , ТРП , ПКСВ, АПВ , АППВ ;

провода соединительные; ПВ , ПВ-1 , ПВ-3 , ПВС;

кабель контрольный; КВВГ , КВБбШВ , КВБбШвнг , АКВВГ , АКВБбШв , КВВГнг , КВВГэ , КВВГЭНГ;

провод самонесущий; СИП-1 , СИП-2 , СИП-3 , СИП-4

Провода неизолированные ; А , АС, М , МГ, МГЭ , ПГЛ , ПНСВ
Цены завода не предлагать. Возможен самовывоз!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОЧТУ: sbcable yandex.ru
89024712570 Борцов Сергей

Контактная информация:

Имя: Борцов Сергей Николаевич
Компания: ООО СБ
E-mail: 
телефон: +79024712570


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