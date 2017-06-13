ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Специальное размещение
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Кабель связи МКСАШп ЗКПБ МФ-85 ПБСМ П-274 МКСАБп КСПП ТЗАБп БСМ КСПЗП МКСГ НлФ-100 МКССтШп ТГ ТЗАБп МПЭВК-0 ТППэпБ
Слпавкабель
Кабель провод П-274 П-272 П-268 П-296 продажа П-296 цена от 23 р/м 29км П-268 цена от 8 р/м 23км П-274 цена от 4 р/м
Славкабель ООО
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Биметаллическая проволока БСМ-1 провод ПБСМ провод МФ НлОл НлФ продажа от 400 р/кг Славкабель ООО предлагает
Славкабель
Предлагаем приобрести кабель силовой по ГОСТу АПвПу2г 1х240/70ок-10кВ по цене 535 рублей/метр за 10 км. Цена действует
ОООО "РКБ"
Разместить здесь

Предлагаем приобрести кабель силовой по ГОСТу АПвПу2г 1х240/70ок-10кВ по цене...

Предложение № 452575

Предлагаем приобрести кабель силовой по ГОСТу АПвПу2г 1х240/70ок-10кВ по цене 535 рублей/метр за 10 км.

Цена действует на условиях самовывоза со склада в Санкт-Петербурге.
Доставим кабель в любую точку России и ближнего зарубежья.

Цена действительна до 20 июня 2017 года.

Контактная информация:

Имя:
Компания: ОООО "РКБ"
E-mail: 
www: http://https://rkb.ru/special/akcii/kabel-apvpu2g-1kh240-70-za-535-rubley-s-nds/
телефон: 8 800 505 09 65

Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!