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Предложение № 452575
Предлагаем приобрести кабель силовой по ГОСТу АПвПу2г 1х240/70ок-10кВ по цене 535 рублей/метр за 10 км.
Цена действует на условиях самовывоза со склада в Санкт-Петербурге.
Доставим кабель в любую точку России и ближнего зарубежья.
Цена действительна до 20 июня 2017 года.
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