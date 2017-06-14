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Предложение № 452581
SF-141(FEP)-BLACK Радиочастотный кабель 50 Ом, 20 ГГц, пропаянная оплетка, MIL-C-17/130
Цена: 368,67 руб/метр
В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.
SF-141 (FEP) это современный полужесткий кабель с пропаянной оплеткой, который по своим электрическим параметрам практически не отличается от классических кабелей с экраном из медной трубки. СВЧ кабель с пропаянной оплеткой SF-141 (FEP) изготовлен в соответствии со стандартом MIL-C-17/130. Кабель SF-141 (FEP) гораздо более технологичный, и имеет меньший радиус изгиба и значительно большее количество циклов на изгиб, что позволяет использовать его при плотном монтаже в различной ВЧ и СВЧ аппаратуре.
Рабочая частота: 20,0 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ом
Сопротивление проводника: макс. 2,06 Ом/ 30,48 м при 20°C
Сопротивление диэлектрика: мин. 1000 МОм/км при 20°C
Испытательное напряжение: 5000V в течении 1 мин
Погонная емкость: 98,1 pF/м
Коэффициент затухания: 2,3 дБ/м на частоте 20,0 ГГц
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,92 мм
Число проводников центрального проводника: 1
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 2,98 мм
Материал внешнего экрана: TC (медь, покрытая оловом)
Диаметр внешней оплетки: 3,58 мм
Плотность внешней оплетки: 100%
Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен) черного цвета, диаметром 4,58 мм
Вес: 45 кг/ 1 км
Коэффициент затухания радиочастотного кабеля SF-141 (FEP)
0,26 db/m на 500 Мhz
0,39 db/m на 1Ghz
0,69 db/m на 3 Ghz
0,95 db/m на 5 Ghz
1,48 db/m на 10 Ghz
2,30 db/m на 20 Ghz
Контактная информация:Имя: Конин Виталий