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Кабель и провод: предложение

SF-085(FEP)-BLACK Радиочастотный кабель 50 Ом, 20 ГГц, пропаянная оплетка...

Предложение № 452583

SF-085(FEP)-BLACK Радиочастотный кабель 50 Ом, 20 ГГц, пропаянная оплетка, MIL-C-17/133



Цена: 305,15 руб/метр



В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.



SF-085 (FEP) это современный полужесткий кабель с пропаянной оплеткой, который по своим электрическим параметрам практически не отличается от классических кабелей с экраном из медной трубки. СВЧ кабель с пропаянной оплеткой SF-085 (FEP) изготовлен в соответствии со стандартом MIL-C-17/130. Кабель SF-085 (FEP) гораздо более технологичный, и имеет меньший радиус изгиба и значительно большее количество циклов на изгиб, что позволяет использовать его при плотном монтаже в различной ВЧ и СВЧ аппаратуре.



Рабочая частота: 20,0 ГГц

Волновое сопротивление: 50±2 Ом

Сопротивление проводника: макс. 2,57 Ом/ 30,48 м при 20°C

Сопротивление диэлектрика: мин. 1000 МОм/км при 20°C

Испытательное напряжение: 5000V в течении 1 мин

Погонная емкость: 104,98 pF/м

Коэффициент затухания: 4,27 дБ/м на частоте 20,0 ГГц

Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)

Диаметр центрального проводника: 0,511 мм

Число проводников центрального проводника: 1

Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)

Диаметр изолятора: 1,68 мм

Материал внешнего экрана: TC (медь, покрытая оловом)

Диаметр внешней оплетки: 2,20 мм

Плотность внешней оплетки: 100%

Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен) черного цвета, диаметром 3,20 мм

Вес: 16 кг/ 1 км



Коэффициент затухания радиочастотного кабеля SF-085 (FEP)

0,49 db/m на 500 Мhz

0,72 db/m на 1Ghz

1,64 db/m на 5 Ghz

2,62 db/m на 10 Ghz

4,27 db/m на 20 Ghz



Контактная информация:

Имя: Конин ВиталийКомпания: ООО "Амитрон Электроникс"E-mail:www:телефон: +7(495) 662-67-87