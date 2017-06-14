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Предложение № 452584
RG-142 B/U Радиочастотный кабель 50 Ом, 12.4 ГГц, стандарт MIL-C-17/60
Цена: 645,43 руб/метр
В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.
Коаксиальные кабели RG-142 B/U изготовлены в соответствии со стандартом MIL-C-17/60. Предназначены для использования в аппаратуре ВЧ и СВЧ диапазонов. Кабель RG-142 B/U имеет небольшой радиус изгиба, не влияющий на его электрические характеристики. Гибкие коаксиальные кабели RG-142 B/U идеально подходят для межплатного и межблочного соединения в различной аппаратуре и оборудовании.
Рабочая частота: 12,4 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ом
Сопротивление проводника: макс. 2,06 Ом/ 30,48 м при 20°C
Сопротивление диэлектрика: мин. 1000 МОм/км при 20°C
Испытательное напряжение: 5000V в течении 1 мин
Погонная емкость: 96,13 pF/м
Коэффициент затухания: 1,20 дБ/м на частоте 5,0 ГГц
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,94 мм
Число проводников центрального проводника: 1
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 2,95 мм
Внутреннего экрана: SPC (медь, покрытая серебром)
Диаметр внутр. оплетки: 3,60 мм
Плотность внутр. оплетки: 97%
Материал внешнего экрана: SPC (медь, покрытая серебром)
Диаметр внешней оплетки: 4,25 мм
Плотность внешней оплетки: 94%
Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен), диаметром 4,95 мм
Вес: 64 кг/ 1 км
Коэффициент затухания радиочастотного кабеля RG-142 B/U
0,09 db/m на 50 Мhz
0,13 db/m на 100 Мhz
0,31 db/m на 500 Mhz
0,45 db/m на 1 Ghz
0,68 db/m на 2 Ghz
0,87 db/m на 3 Ghz
1,20 db/m на 5 Ghz
Контактная информация:Имя: Конин Виталий