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Предложение № 452585
RG-178 B/U Радиочастотный кабель 50 Ом, 3ГГц, стандарт MIL-C-17/93
Цена: 119,84 руб/метр
В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.
Коаксиальные кабели RG-178 B/U изготовлены в соответствии со стандартом MIL-C-17/93. Предназначены для использования в аппаратуре ВЧ и СВЧ диапазонов. Кабель RG-178 B/U имеет небольшой радиус изгиба, не влияющий на его электрические характеристики. Гибкие коаксиальные кабели RG-178 B/U идеально подходят для межплатного и межблочного соединения в различной аппаратуре и оборудовании.
Рабочая частота: 3 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ом
Сопротивление проводника: макс. 24,48 Ом/ 30,48м при 20°C
Сопротивление диэлектрика: мин. 1000 МОм/км при 20°C
Испытательное напряжение: 2000V в течении 1 мин
Погонная емкость: 104,98 pF/м
Коэффициент затухания: 1,64 дБ/м на частоте 1,0 ГГц
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,31 мм
Число проводников центрального проводника: 7 x 0,102 мм
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 0,84 мм
Материал внешнего экрана: SPC (медь, покрытая серебром)
Диаметр внешней оплетки: 1,33 мм
Плотность внешней оплетки: 95%
Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен), диаметром 1,8 мм
Вес: 8,4 кг/ 1 км
Коэффициент затухания радиочастотного кабеля RG-178 B/U
0,32 db/m на 50 Мhz
0,46 db/m на 100 Мhz
0,66 db/m на 200 Mhz
0,97 db/m на 400 Mhz
1,10 db/m на 500 Mhz
1,22 db/m на 600 Mhz
1,44 db/m на 800 Mhz
1,54 db/m на 900 Mhz
1,64 db/m на 1 Ghz
Контактная информация:Имя: Конин Виталий