ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Специальное размещение
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Кабель связи МКСАШп ЗКПБ МФ-85 ПБСМ П-274 МКСАБп КСПП ТЗАБп БСМ КСПЗП МКСГ НлФ-100 МКССтШп ТГ ТЗАБп МПЭВК-0 ТППэпБ
Слпавкабель
Продажа кабелей. Занимаемся КОМПЛЕКСНОЙ поставкой кабелей по всей России. От Вас нужна только актуальная заявка, все
Анисимова Анна Андреевна
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Предлагаем приобрести кабель силовой по ГОСТу АПвПу2г 1х240/70ок-10кВ по цене 535 рублей/метр за 10 км. Цена действует
ОООО "РКБ"
Биметаллическая проволока БСМ-1 провод ПБСМ провод МФ НлОл НлФ продажа от 400 р/кг Славкабель ООО предлагает
Славкабель
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Разместить здесь

RG-178 B/U Радиочастотный кабель 50 Ом, 3ГГц, стандарт MIL-C-17/93 Цена:...

Предложение № 452585

RG-178 B/U Радиочастотный кабель 50 Ом, 3ГГц, стандарт MIL-C-17/93

Цена: 119,84 руб/метр

В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.

Коаксиальные кабели RG-178 B/U изготовлены в соответствии со стандартом MIL-C-17/93. Предназначены для использования в аппаратуре ВЧ и СВЧ диапазонов. Кабель RG-178 B/U имеет небольшой радиус изгиба, не влияющий на его электрические характеристики. Гибкие коаксиальные кабели RG-178 B/U идеально подходят для межплатного и межблочного соединения в различной аппаратуре и оборудовании.

Рабочая частота: 3 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ом
Сопротивление проводника: макс. 24,48 Ом/ 30,48м при 20°C
Сопротивление диэлектрика: мин. 1000 МОм/км при 20°C
Испытательное напряжение: 2000V в течении 1 мин
Погонная емкость: 104,98 pF/м
Коэффициент затухания: 1,64 дБ/м на частоте 1,0 ГГц
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,31 мм
Число проводников центрального проводника: 7 x 0,102 мм
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 0,84 мм
Материал внешнего экрана: SPC (медь, покрытая серебром)
Диаметр внешней оплетки: 1,33 мм
Плотность внешней оплетки: 95%
Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен), диаметром 1,8 мм
Вес: 8,4 кг/ 1 км

Коэффициент затухания радиочастотного кабеля RG-178 B/U
0,32 db/m на 50 Мhz
0,46 db/m на 100 Мhz
0,66 db/m на 200 Mhz
0,97 db/m на 400 Mhz
1,10 db/m на 500 Mhz
1,22 db/m на 600 Mhz
1,44 db/m на 800 Mhz
1,54 db/m на 900 Mhz
1,64 db/m на 1 Ghz

Контактная информация:

Имя: Конин Виталий
Компания: ООО "Амитрон Электроникс"
E-mail: 
www: http://amel.ru/products/cables_coaxial/gibkie-kabeli/
телефон: +7(495) 662-67-87


Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!