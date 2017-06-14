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Предложение № 452586
RG-316S Радиочастотный кабель 50 Ом, 3ГГц, одинарный экран, стандарт MIL-C-17/113
Цена: 182,00 руб/метр
В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.
Коаксиальные кабели RG-316S изготовлены в соответствии со стандартом MIL-C-17/113. Предназначены для использования в аппаратуре ВЧ и СВЧ диапазонов. Кабель RG-316S имеет небольшой радиус изгиба, не влияющий на его электрические характеристики. Гибкие коаксиальные кабели RG-316S идеально подходят для межплатного и межблочного соединения в различной аппаратуре и оборудовании.
Рабочая частота: 3 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ом
Сопротивление проводника: макс. 8,41 Ом/ 30,48м при 20°C
Сопротивление диэлектрика: мин. 1000 МОм/км при 20°C
Испытательное напряжение: 2000V в течении 1 мин
Погонная емкость: 104,98 pF/м
Коэффициент затухания: 0,87 дБ/м на частоте 1,0 ГГц
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,51 мм
Число проводников центрального проводника: 7 x 0,17 мм
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 1,52 мм
Материал внешнего экрана: SPC (медь, покрытая серебром)
Диаметр внешней оплетки: 2 мм
Плотность внешней оплетки: 95%
Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен), диаметром 2,5 мм
Вес: 16 кг/ 1 км
Коэффициент затухания радиочастотного кабеля RG-316S (одинарный экран)
0,18 db/m на 50 Мhz
0,25 db/m на 100 Мhz
0,36 db/m на 200 Mhz
0,53 db/m на 400 Mhz
0,59 db/m на 500 Mhz
0,66 db/m на 600 Mhz
0,77 db/m на 800 Mhz
0,82 db/m на 900 Mhz
0,87 db/m на 1Ghz
Контактная информация:Имя: Конин Виталий