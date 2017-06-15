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Предложение № 452588
RG-405 BLUE Радиочастотный кабель 50 Ом, 20 ГГц, стандарт MIL-C-17/133
Цена: 421,59 руб/метр
В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.
Коаксиальные СВЧ кабели RG-405 изготовлены в соответствии со стандартом MIL-C-17/133. Предназначены для использования в аппаратуре ВЧ и СВЧ диапазонов. Кабель RG-405 имеет небольшой радиус изгиба, не влияющий на его электрические характеристики. Гибкие коаксиальные СВЧ кабели RG-405 идеально подходят для межплатного и межблочного соединения в различной аппаратуре и оборудовании.
Рабочая частота: 20,0 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ом
Сопротивление проводника: макс. 2,57 Ом/ 30,48 м при 20°C
Сопротивление диэлектрика: мин. 1000 МОм/км при 20°C
Испытательное напряжение: 5000V в течении 1 мин
Погонная емкость: 104,98 pF/м
Коэффициент затухания: 3,61 дБ/м на частоте 18,0 ГГц
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,511 мм
Число проводников центрального проводника: 1
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 1,63 мм
Внутреннего экрана: SPC (медь, покрытая серебром)
Диаметр внутр. оплетки (спиральной ленты): 1,80 мм
Плотность внутр. оплетки: 100%
Материал внешнего экрана: SPC (медь, покрытая серебром)
Диаметр внешней оплетки: 2,18 мм
Плотность внешней оплетки: 97%
Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен), диаметром 2,64 мм
Вес: 19,1 кг/ 1 км
Коэффициент затухания радиочастотного кабеля RG-405
0,46 db/m на 400 Мhz
0,72 db/m на 1Ghz
1,28 db/m на 3 Ghz
1,64 db/m на 5 Ghz
2,62 db/m на 10 Ghz
3,61 db/m на 18 Ghz
Контактная информация:Имя: Конин Виталий