RG-58/U Радиочастотный кабель 50 Ом, 1 ГГц, стандарт MIL-DTL-17/28C Цена:...

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ИЗОЛЯТОР С6-550 СО СКИДКОЙ 70%!!! Предлагаем приобрести 6 изоляторов С6-550-II-М УХЛ со скидкой 70% из наличия! Старая цена 150 000 рублей - 6шт. Новая цена 45 000 - 6 шт. Доставим в любую точку России и ближнего зарубежья. Закажите изоляторы прямо сейчас по телефону 8 800 505 09 65 или отправьте запрос на почту sale@rkb.ru Товар находится на складе в Хабаровске. Доставка в другой регион не включена в стоимость товара со скидкой.

+7(4212) 450-650

Якушова Алена

hab12@rkb.ru

ООО "Калужский кабельный завод" производит: Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных оцинкованных лент ( ВБШв, ВБШвнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А) - Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ) - Провода установочные (ПуВ, ПуГВ, ПуГВВ( ПБППГ)) - Провода осветительные (ПуВВ) - Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП) - Провода для взрывных работ (ВП)

249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а

Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81

Сарансккабель объявляет распродажу складской продукции ООО "Сарансккабель" предлагает клиентам более 30 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Сегодня на нашем складе в Саранске более 350 млн. ликвидной кабельной продукции, в том числе кабели с бумажно-пропитанной изоляцией, кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в ПВХ изоляций. Более 1000 распродажных позиций со скидкой до 50%. Проведенная в сентябре 2015 модернизация складского хозяйства и введение в эксплуатацию комплекса отмоточного оборудования позволила осуществлять оперативную отмотку кабеля длиной от 1 метра. Намотка производится на кабельные барабаны от № 8 до №22 типа. По требованию клиента, возможна смотка кабеля в бухты. Все отмотки пломбируются.

Отдел продаж ООО «Сарансккабель» +7 8342 777-667 доб. 444, 476 или по e-mail: cable@saranskkabel.ru

ООО "АБК "АМПЕР" Поставка кабельно-проводник Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения, нефтедобывающей и газодобывающих отраслей и др. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ООО "АБК "АМПЕР" - Является дилером: "ОАО "НП"Подольсккабель", реализует продукцию: ООО "ГК "Севкабель", ООО "НПП "Спецкабель", ООО "НПП "ГЕРДА", а так же других кабельных предприятий.

ООО "АБК "АМПЕР"

тел/факс 8(499)794-18-35, 8(495)981-50-97

E-mail: abk-amper@mail.ru

Сайт: www.abk-amper.ru