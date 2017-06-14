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RG-58 С/U Радиочастотный кабель 50 Ом, 1 ГГц, стандарт MIL-DTL-17/28C Цена:...

Предложение № 452590

RG-58 С/U Радиочастотный кабель 50 Ом, 1 ГГц, стандарт MIL-DTL-17/28C

Цена: 95,70 руб/метр

В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.

Коаксиальные кабели RG-58 C/U изготовлены в соответствии со стандартом MIL-DTL-17/28C. Предназначены для использования в аппаратуре ВЧ и СВЧ диапазонов. Кабель RG-58 C/U имеет небольшой радиус изгиба, не влияющий на его электрические характеристики. Гибкие коаксиальные кабели RG-58 C/U идеально подходят для межплатного и межблочного соединения в различной аппаратуре и оборудовании.

Рабочая частота: 1 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ом
Испытательное напряжение: 5000V в течении 1 мин
Погонная емкость: 105,6 pF/м
Материал центрального проводника: TA (медь покрытая оловом)
Наружный диаметр центрального проводника: 0,9 мм
Число центральных проводников: 19
Материал изолятора: PE (твердый полиэтилен)
Толщина изолятора: 1,02 мм
Наружный диаметр изолятора: 2,95 мм
Материал внешней оплетки: TA (медь покрытая оловом)
Наружный диаметр оплетки: 3,81 мм
Оболочка: PVC черного цвета (поливинилхлорид)
Наружный диаметр оболочки PVC: 4,95 мм
Рабочая температура: -40°С ... +85°С
Вес: 38,8 г/м

Коэффициент затухания радиочастотного кабеля RG-58 C/U при 20°С

0,1312 db/m на 50 Мhz
0,2133 db/m на 100 Мhz
0,5577 db/m на 400 Mhz
0,9186 db/m на 1 GHz

Контактная информация:

Имя: Конин Виталий
Компания: ООО "Амитрон Электроникс"
E-mail: 
www: http://amel.ru/products/cables_coaxial/gibkie-kabeli/
телефон: +7(495) 662-67-87


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