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Кабель и провод: предложение

SR-034 Радиочастотный кабель 50 Ом, 20 ГГц, (медная трубка), стандарт...

Предложение № 452591

SR-034 Радиочастотный кабель 50 Ом, 20 ГГц, (медная трубка), стандарт MIL-C-17/154



Цена: 276,67 руб/метр



В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.



Радиочастотные кабели SR-034 это классические кабели с экраном из медной трубки, изготовлены в соответствии со стандартом MIL-C-17/154. Полужесткие кабели SR-034 предназначены для использования в спецаппаратуре и устройствах ВЧ и СВЧ диапазонов.



Рабочая частота: 20,0 ГГц

Волновое сопротивление: 50±2 Ом

Сопротивление проводника: макс. 41,9 Ом/ 30,48 м при 20°C

Сопротивление диэлектрика: мин. 1000 МОм/км при 20°C

Испытательное напряжение: 2000V в течении 1 мин

Погонная емкость: 104,98 pF/м

Коэффициент затухания: 9,19 дБ/м на частоте 20,0 ГГц

Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)

Диаметр центрального проводника: 0,230 мм

Число проводников центрального проводника: 1

Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)

Диаметр изолятора: 0,66 мм

Материал внешнего экрана: TC (медь, покрытая оловом)

Диаметр внешнего экрана (трубки): 0,86 мм

Плотность внешнего экрана: 100%

Вес: 3,1 кг/ 1 км



Коэффициент затухания радиочастотного кабеля SR-034

1,38 db/m на 500 Мhz

1,97 db/m на 1Ghz

3,28 db/m на 3 Ghz

4,59 db/m на 5 Ghz

6,23 db/m на 10 Ghz

9,19 db/m на 20 Ghz



Контактная информация:

Имя: Конин ВиталийКомпания: ООО "Амитрон Электроникс"E-mail:www:телефон: +7(495) 662-67-87