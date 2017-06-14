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SR-047 Радиочастотный кабель 50 Ом, 20 ГГц, (медная трубка), стандарт...

Предложение № 452592

SR-047 Радиочастотный кабель 50 Ом, 20 ГГц, (медная трубка), стандарт MIL-C-17/151

Цена: 257,85 руб/метр

В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.

Радиочастотные кабели SR-047 это классические кабели с экраном из медной трубки, изготовлены в соответствии со стандартом MIL-C-17/154. Полужесткие кабели SR-047 предназначены для использования в спецаппаратуре и устройствах ВЧ и СВЧ диапазонов.

Рабочая частота: 20,0 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ом
Сопротивление проводника: макс. 20,9 Ом/ 30,48 м при 20°C
Сопротивление диэлектрика: мин. 1000 МОм/км при 20°C
Испытательное напряжение: 2000V в течении 1 мин
Погонная емкость: 104,98 pF/м
Коэффициент затухания: 6,23 дБ/м на частоте 20,0 ГГц
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,287 мм
Число проводников центрального проводника: 1
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 0,94 мм
Материал внешнего экрана: TC (медь, покрытая оловом)
Диаметр внешнего экрана (трубки): 1,19 мм
Плотность внешнего экрана: 100%
Вес: 5,7 кг/ 1 км

Коэффициент затухания радиочастотного кабеля SR-047
0,92 db/m на 500 Мhz
1,31 db/m на 1Ghz
2,30 db/m на 3 Ghz
2,95 db/m на 5 Ghz
4,27 db/m на 10 Ghz
6,23 db/m на 20 Ghz

Контактная информация:

Имя: Конин Виталий
Компания: ООО "Амитрон Электроникс"
E-mail: 
www: http://amel.ru/products/cables_coaxial/zhestkie-kabeli/
телефон: +7(495) 662-67-87


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