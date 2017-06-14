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Предложение № 452594
SR-141 Радиочастотный кабель 50 Ом, 20 ГГц, (медная трубка), стандарт MIL-C-17/130
Цена: 277,45 руб/метр
В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.
Радиочастотные кабели SR-141 это классические кабели с экраном из медной трубки, изготовлены в соответствии со стандартом MIL-C-17/130. Полужесткие кабели SR-141 предназначены для использования в спецаппаратуре и устройствах ВЧ и СВЧ диапазонов.
Рабочая частота: 20,0 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ом
Сопротивление проводника: макс. 2,06 Ом/ 30,48 м при 20°C
Сопротивление диэлектрика: мин. 1000 МОм/км при 20°C
Испытательное напряжение: 5000V в течении 1 мин
Погонная емкость: 98,1 pF/м
Коэффициент затухания: 2,30 дБ/м на частоте 20,0 ГГц
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,92 мм
Число проводников центрального проводника: 1
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 3,98 мм
Материал внешнего экрана: TC (медь, покрытая оловом)
Диаметр внешнего экрана (трубки): 3,58 мм
Плотность внешнего экрана: 100%
Вес: 46,7 кг/ 1 км
Коэффициент затухания радиочастотного кабеля SR-141
0,26 db/m на 500 Мhz
0,39 db/m на 1Ghz
0,69 db/m на 3 Ghz
0,95 db/m на 5 Ghz
1,48 db/m на 10 Ghz
2,30 db/m на 20 Ghz
Контактная информация:Имя: Конин Виталий