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Поставщик кабельного оборудования для производства кабеля и проводов Компания...

Предложение № 452603

Поставщик кабельного оборудования для производства кабеля и проводов
Компания ЗАО “Xinming Cable Machinery Industry Co., Ltd.” Специализируется в проектирование и производстве оборудования для выпуска кабеля .
Наш завод является одним из Крупнейших в Китае, ежегодно мы поставляем оборудование во многие страны мира, что подтверждает качество и надежность выпускаемого нами оборудования.
Мы производим весь спектр кабельного оборудования от станка до линии:
- отдающие устройства;
- приемные устройства с траверсом;
- бухтонамоточные устройства;
- линии перемотки кабеля
- линии скрутки кабеля
- Волочильные станы
- Крутильные машины
- Литцекрутильные машины;
- экструзионные линии для наложения пластмассовой изоляции XM45/25, XM65/25, XM70/25, XM 90/25, 120/25, XM150/25;
- Высокоскоростные экструзионные линии 70+35
- оборудование для производства кабеля
- оборудования для кабельной промышленности
производства кабеля.

Контактная информация:

Имя: Лужицкий Виталий Дмитриевич
Компания: ЗАО Xinming Cable Machinery
E-mail: 
www: http://www.xinming.ru
телефон: +74993503613


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