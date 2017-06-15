Поставщик кабельного оборудования для производства кабеля и проводов Компания...

<a href='http://ruscable.su/www/delivery/ck.php?n=a0b29e2f&cb=473473475673567' target='_blank'><img src='http://ruscable.su/www/delivery/avw.php?zoneid=57&cb=473473475673567&n=a0b29e2f' border='0' alt='' /></a>

<a href='http://ruscable.su/www/delivery/ck.php?n=a602bbfc&cb=2623613462346' target='_blank'><img src='http://ruscable.su/www/delivery/avw.php?zoneid=46&cb=2623613462346&n=a602bbfc' border='0' alt='' /></a>

Реклама

ЗАО “Xinming Cable Machinery” производит и предлагает Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии : Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.

тел. +86 15910668398

sales@xinming.ru

Кабельный завод ЗАО "Электротехмаш" производит: Кабели контрольные Кабели контрольные гибкие Кабели силовые 0.66 и 1 кВ Кабели силовые гибкие 0.66 и 1 кВ Кабели монтажные Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В

г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов д. 8

+7(812) 334-98-10

ezavyalov@elektrotm.ru

Завьялов Евгений Викторович

Сарансккабель объявляет распродажу складской продукции ООО "Сарансккабель" предлагает клиентам более 30 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Сегодня на нашем складе в Саранске более 350 млн. ликвидной кабельной продукции, в том числе кабели с бумажно-пропитанной изоляцией, кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в ПВХ изоляций. Более 1000 распродажных позиций со скидкой до 50%. Проведенная в сентябре 2015 модернизация складского хозяйства и введение в эксплуатацию комплекса отмоточного оборудования позволила осуществлять оперативную отмотку кабеля длиной от 1 метра. Намотка производится на кабельные барабаны от № 8 до №22 типа. По требованию клиента, возможна смотка кабеля в бухты. Все отмотки пломбируются.

Отдел продаж ООО «Сарансккабель» +7 8342 777-667 доб. 444, 476 или по e-mail: cable@saranskkabel.ru

Завод Jiangsu Winlong Cable Machinery производит всю линейку оборудования для оптоволокна и LAN кабеля, экструзионные линии, крутильные машины, оплеточное оборудование, линии бухтования и упаковки, комплектующие части. Индивидуальный подход к клиенту, высокое качество и эффективное сотрудничество!

Тел: +8618661197066

sales@chinawinlong.com