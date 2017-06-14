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Предложение № 452608
Предлагаем Инструментальный кабель AJ-Y(St)YDY BD для передачи цифровых и аналоговых сигналов в системах контроля и управления, 225V, в наличии три конструкции 2х2х0, 8-850м, 4х2х0, 8-750м, 8х2х0, 8-350м, экранированный 100% защита от индуктивного воздействия и паразитных помех, сечение жилы 0, 5мм2, цвет черный, производство Германия. Подходит для использования в зонах 1 и 2 группы 11. Прокладка внутри и снаружи помещений, в лотках, в грунт. Год выпуска 2014.
Контактная информация:Имя: Усачева Дарина Валерьевна