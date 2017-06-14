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Кабель и провод: предложение

Предлагаем Инструментальный кабель AJ-Y(St)YDY BD для передачи цифровых и...

Предложение № 452608

Предлагаем Инструментальный кабель AJ-Y(St)YDY BD для передачи цифровых и аналоговых сигналов в системах контроля и управления, 225V, в наличии три конструкции 2х2х0, 8-850м, 4х2х0, 8-750м, 8х2х0, 8-350м, экранированный 100% защита от индуктивного воздействия и паразитных помех, сечение жилы 0, 5мм2, цвет черный, производство Германия. Подходит для использования в зонах 1 и 2 группы 11. Прокладка внутри и снаружи помещений, в лотках, в грунт. Год выпуска 2014.



Контактная информация:

Имя: Усачева Дарина ВалерьевнаКомпания: ООО ДС - ИмпексE-mail:телефон: (812) 610-02-26 (доб. 204)