обрабатывающий центр 2627ПМФ4 есть в наличии обрабатывающий центр 2627ПМФ4...

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+7(4212) 450-650

Якушова Алена

hab12@rkb.ru

ООО "Калужский кабельный завод" производит: Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных оцинкованных лент ( ВБШв, ВБШвнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А) - Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ) - Провода установочные (ПуВ, ПуГВ, ПуГВВ( ПБППГ)) - Провода осветительные (ПуВВ) - Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП) - Провода для взрывных работ (ВП)

249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а

Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81

Компания Мерк (Германия) – ведущая научно–техническая компания в химической и фармацевтической области одним из направлений деятельности является производство добавок для лазерной маркировки, предлагает серию пигментов для лазерной маркировки Iriotec 8XXX, которые улучшают лазерную чувствительность полимеров, используемых для оболочки кабелей, проводов, трубок. Лазерные добавки могут быть как в порошковой форме, так и гранулированной . В зависимости от типа полимера метка может быть либо светлой , либо темной. Лазерные пигменты легко вводятся в суперконцентраты и компаунды, работают при высоких скоростях и дают контрастную метку даже при низких концентрациях, работают со всеми полимерами , не оказывая негативного воздействия на свойства пластиков, при этом обеспечивая долговременную маркировку при различных воздействиях окружающей среды( влага, химической воздействие и т.д) Особенно лазерная маркировка подходит для пластиков, которые трудно маркировать- ПЭ, силиконы, полиуретаны,фтористые полимеры. В случае, если Вы заинтересовались, специалисты окажут техническую поддержку, а лазерные добавки для апробации лазерной маркировки мы предоставляем бесплатно.

Людмила Тихомирова

Тел. 495 9373304 ( доб 382), моб 89037458404

E-mail: ludmila.tihomirova@merckgroup.com

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ООО "АБК "АМПЕР"

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E-mail: abk-amper@mail.ru

Сайт: www.abk-amper.ru