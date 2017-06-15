|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
Предложение № 452611
Кабель силовой с бумажно-пропитанной изоляцией.
В наличии на складах:
ААШВ 3х70-10кВ Км 0, 152
ААШВ 3х95-10кВ Км 0, 105
АОСБ 3х150-35кВ Км 0, 125
АСБГ 3х150-6кВ Км 2, 100
АСБГ 3х185-6кВ Км 0, 970
АСБГ 3х240-6кВ Км 0, 630
АСБГ 3х70-6кВ Км 1, 232
СБВнг-LS 3х50-6 Км 0, 355
СБГ 3х185-10кВ Км 1, 150
СБГ 3х240-10кВ Км 0, 675
СБГ 3х50-10кВ Км 0, 785
СБГ 3х50-6кВ Км 1, 250
СБГ 3х70-10кВ Км 0, 250
СБГ 3х95-10кВ Км 0, 870
Изготовление от 10 до 40 рабочих дней:
ААБ2л, ААБл, ААБнл, ААП2лШв, ААПл, ААПлГ, ААШв, АСБ, АСБ2л, АСБГ, АСБл, АСПл, АСШвнг, СБГ, СБлГ, ААБ2л, ААБ2лГ, ААБ2лШв, ААБ2лШвнг, ААБ2лШнг, ААБ2ЛШП, ААБ2нлГ, ААБв, ААБвГ, ААБВнг(A)-LS, ААБл, ААБлГ, ААБлШв, ААБлШвнг, ААБлШнг, ААБн, ААБнлГ, ААБнлШвнг, ААБнлШнг, ААБШв, ААБШвнг, ААГ, ААП2л, ААП2лШв, ААПл, ААПлГ, ААПлн, ААПлШв, ААШв, ААШнг, ААШнг(A)-LS, ААШП, АОСБ, АОСБГ, АОСК, АСБ, АСБ2л, АСБ2лГ, АСБ2лШв, АСБВнг, АСБВнг(A)-LS, АСБГ, АСБл, АСБлГ, АСБлШв, АСБлШнг, АСБн, АСБнлГ, АСБнлШнг, АСБнлШнг(A)-LS, АСБШв, АСБШвнг(A)-LS, АСБШнг, АСБШнг(A)-LS, АСГ, АСКл, АСКлШв, АСП, АСП2л, АСПГ, АСПл, АСПн, АСШв, АСШвнг, АСШнг, ОСБ, ОСБГ, ОСК, СБ, СБ2л, СБ2лГ, СБ2лШв, СБ2лШнг, СБВнг, СБВнг(A)-LS, СБГ, СБл, СБлГ, СБлн, СБлШв, СБлШнг, СБн, СБнлШнг, СБнлШнг(A)-LS, СБШв, СБШнг, СБШнг(A)-LS, СГ, СКЛ, СП, СП2л, СПГ, СПл, СПн, СПШв, СШв, СШнг... - 1, 3, 6, 10, 20 и 35 кВ и др...
С уважением,
Василов Игорь Наилевич
Региональный представитель отдела регионально - корпоративных продаж
ООО ГК «ЭнергоТехХолдинг» (ГК ЭТХ)
Тел.: +7(342)202-29-92,
Тел./факс: +7(342)20-55-888
ICQ: 719-787-015
E-mail: 1009@eth59.ru eth_159@mail.ru
Сайт: http://www.eth59.ru/
ИНН/КПП 5903104521/590301001
Контактная информация:Имя: Василов Игорь Наилевич