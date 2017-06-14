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Предлагаем приобрести кабель силовой по ГОСТу АПвПу2г 1х240/70ок-10кВ по цене 535 рублей/метр за 10 км. Цена действует
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Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
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Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
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Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
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Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
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Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена марки: В наличии на...

Предложение № 452612

Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена марки:
В наличии на складах:

АПВВнг(А) 1х800/35-10кВ Км 0, 643
АПвВнг(А)-LS 1х240/50-10кВ Км 0, 273
АПвВнг(А)-LS 1х400/95 -10кВ Км 5, 150
АПвВнг(А)-LS 1х500/95 -10кВ Км 7, 100
АПвВнг(А)-LS 3х70/50-6кВ Км 0, 320
АПвВнг(В)-LS 1х240/50-10кВ Км 4, 750
АПвВнг(В)-LS 1х50/16-20кВ Км 0, 225
АПвВнг(В)-LS 1х95/25-10кВ Км 0, 345
АПвПу2г 1х500/50-10кВ Км 17, 500
АПвПуг 1х240/35-10кВ Км 9, 100
АПвПуг 1х240/50-10кВ Км 28, 700
ПвВнг(А)-LS 1х240/50-10кВ Км 1, 400

С уважением,
Василов Игорь Наилевич
Региональный представитель отдела регионально - корпоративных продаж
ООО ГК «ЭнергоТехХолдинг» (ГК ЭТХ)
Тел.: +7(342)202-29-92,
Тел./факс: +7(342)20-55-888
ICQ: 719-787-015
E-mail: 1009@eth59.ru eth_159@mail.ru
Сайт: http://www.eth59.ru/
ИНН/КПП 5903104521/590301001

Контактная информация:

Имя: Василов Игорь Наилевич
Компания: ООО ГК «ЭнергоТехХолдинг» (ГК ЭТХ)
E-mail: 
www: http://www.eth59.ru/
телефон: +7(342)202-29-92


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