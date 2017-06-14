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Предложение № 452612
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена марки:
В наличии на складах:
АПВВнг(А) 1х800/35-10кВ Км 0, 643
АПвВнг(А)-LS 1х240/50-10кВ Км 0, 273
АПвВнг(А)-LS 1х400/95 -10кВ Км 5, 150
АПвВнг(А)-LS 1х500/95 -10кВ Км 7, 100
АПвВнг(А)-LS 3х70/50-6кВ Км 0, 320
АПвВнг(В)-LS 1х240/50-10кВ Км 4, 750
АПвВнг(В)-LS 1х50/16-20кВ Км 0, 225
АПвВнг(В)-LS 1х95/25-10кВ Км 0, 345
АПвПу2г 1х500/50-10кВ Км 17, 500
АПвПуг 1х240/35-10кВ Км 9, 100
АПвПуг 1х240/50-10кВ Км 28, 700
ПвВнг(А)-LS 1х240/50-10кВ Км 1, 400
С уважением,
Василов Игорь Наилевич
Региональный представитель отдела регионально - корпоративных продаж
ООО ГК «ЭнергоТехХолдинг» (ГК ЭТХ)
Тел.: +7(342)202-29-92,
Тел./факс: +7(342)20-55-888
ICQ: 719-787-015
E-mail: 1009@eth59.ru eth_159@mail.ru
Сайт: http://www.eth59.ru/
ИНН/КПП 5903104521/590301001
Контактная информация:Имя: Василов Игорь Наилевич