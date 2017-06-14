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Кабель и провод: предложение

RG-316D Радиочастотный кабель 50 Ом, 6 ГГц, двойной экран, стандарт...

Предложение № 452614

RG-316D Радиочастотный кабель 50 Ом, 6 ГГц, двойной экран, стандарт MIL-C-17/152



Цена: 236,60 руб/метр



В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.



Коаксиальные кабели RG-316D изготовлены в соответствии со стандартом MIL-C-17/152. Предназначены для использования в аппаратуре ВЧ и СВЧ диапазонов. Кабель RG-316D имеет небольшой радиус изгиба, не влияющий на его электрические характеристики. Гибкие коаксиальные кабели RG-316D идеально подходят для межплатного и межблочного соединения в различной аппаратуре и оборудовании.



Рабочая частота: 6 ГГц

Волновое сопротивление: 50±2 Ом

Коэффициент затухания: 2,76 дБ/м на частоте 6 ГГц

Погонная емкость: 105 нФ/км

Испытательное напряжение: 2000V в течении 1 мин

Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)

Диаметр центрального проводника: 0,51 мм

Число проволок центрального проводника: 7 x 0,17 мм

Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)

Диаметр изолятора: 1,52 мм

Материал внешнего экрана: SPC (медь, покрытая серебром)

Диаметр внешнего экрана: 2,3 мм

Плотность внешнего экрана: 95%

Материал внутреннего экрана: SPC (медь, покрытая серебром)

Диаметр внутреннего экрана: 1,9 мм

Плотность внутреннего экрана: 93%

Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен), диаметром 2,85 мм

Рабочая температура: -55°С … +165°С

Вес: 21,7 кг/ 1 км



Коэффициент затухания радиочастотного кабеля RG-316D



0,17 дБ/м на 50 МГц

0,76 дБ/м на 500 МГц

1,12 дБ/м на 1 ГГц

1,94 дБ/м на 3 ГГц

2,76 дБ/м на 6 ГГц



Контактная информация:

Имя: Конин ВиталийКомпания: ООО "Амитрон Электроникс"E-mail:www:телефон: +7(495) 662-67-87