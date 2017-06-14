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RG-316D Радиочастотный кабель 50 Ом, 6 ГГц, двойной экран, стандарт...

Предложение № 452614

RG-316D Радиочастотный кабель 50 Ом, 6 ГГц, двойной экран, стандарт MIL-C-17/152

Цена: 236,60 руб/метр

В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.

Коаксиальные кабели RG-316D изготовлены в соответствии со стандартом MIL-C-17/152. Предназначены для использования в аппаратуре ВЧ и СВЧ диапазонов. Кабель RG-316D имеет небольшой радиус изгиба, не влияющий на его электрические характеристики. Гибкие коаксиальные кабели RG-316D идеально подходят для межплатного и межблочного соединения в различной аппаратуре и оборудовании.

Рабочая частота: 6 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ом
Коэффициент затухания: 2,76 дБ/м на частоте 6 ГГц
Погонная емкость: 105 нФ/км
Испытательное напряжение: 2000V в течении 1 мин
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,51 мм
Число проволок центрального проводника: 7 x 0,17 мм
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 1,52 мм
Материал внешнего экрана: SPC (медь, покрытая серебром)
Диаметр внешнего экрана: 2,3 мм
Плотность внешнего экрана: 95%
Материал внутреннего экрана: SPC (медь, покрытая серебром)
Диаметр внутреннего экрана: 1,9 мм
Плотность внутреннего экрана: 93%
Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен), диаметром 2,85 мм
Рабочая температура: -55°С … +165°С
Вес: 21,7 кг/ 1 км

Коэффициент затухания радиочастотного кабеля RG-316D

0,17 дБ/м на 50 МГц
0,76 дБ/м на 500 МГц
1,12 дБ/м на 1 ГГц
1,94 дБ/м на 3 ГГц
2,76 дБ/м на 6 ГГц

Контактная информация:

Имя: Конин Виталий
Компания: ООО "Амитрон Электроникс"
E-mail: 
www: http://amel.ru/products/cables_coaxial/kabeli-serii-rg-gibkiy/rg-316d/
телефон: +7(495) 662-67-87


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