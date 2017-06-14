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Предложение № 452614
RG-316D Радиочастотный кабель 50 Ом, 6 ГГц, двойной экран, стандарт MIL-C-17/152
Цена: 236,60 руб/метр
В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.
Коаксиальные кабели RG-316D изготовлены в соответствии со стандартом MIL-C-17/152. Предназначены для использования в аппаратуре ВЧ и СВЧ диапазонов. Кабель RG-316D имеет небольшой радиус изгиба, не влияющий на его электрические характеристики. Гибкие коаксиальные кабели RG-316D идеально подходят для межплатного и межблочного соединения в различной аппаратуре и оборудовании.
Рабочая частота: 6 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ом
Коэффициент затухания: 2,76 дБ/м на частоте 6 ГГц
Погонная емкость: 105 нФ/км
Испытательное напряжение: 2000V в течении 1 мин
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,51 мм
Число проволок центрального проводника: 7 x 0,17 мм
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 1,52 мм
Материал внешнего экрана: SPC (медь, покрытая серебром)
Диаметр внешнего экрана: 2,3 мм
Плотность внешнего экрана: 95%
Материал внутреннего экрана: SPC (медь, покрытая серебром)
Диаметр внутреннего экрана: 1,9 мм
Плотность внутреннего экрана: 93%
Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен), диаметром 2,85 мм
Рабочая температура: -55°С … +165°С
Вес: 21,7 кг/ 1 км
Коэффициент затухания радиочастотного кабеля RG-316D
0,17 дБ/м на 50 МГц
0,76 дБ/м на 500 МГц
1,12 дБ/м на 1 ГГц
1,94 дБ/м на 3 ГГц
2,76 дБ/м на 6 ГГц
Контактная информация:Имя: Конин Виталий