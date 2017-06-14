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Предложение № 452615
RG-400/U Радиочастотный кабель 50 Ом, 12.4 ГГц, стандарт MIL-C-17/128
Цена: 474,97 руб/метр
В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.
Коаксиальные кабели RG400/U изготовлены в соответствии со стандартом MIL-C-17/128. Предназначены для использования в аппаратуре ВЧ и СВЧ диапазонов. Кабель RG400/U имеет небольшой радиус изгиба, не влияющий на его электрические характеристики. Гибкие коаксиальные кабели RG400/U идеально подходят для межплатного и межблочного соединения в различной аппаратуре и оборудовании.
Рабочая частота: 12,4 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ом
Коэффициент затухания: 2,953 дБ/м дБ/м на частоте 12,4 ГГц
Погонная емкость: 105 нФ/км
Испытательное напряжение: 3000V в течении 1 мин
Материал центрального проводника: SPC (медь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,975 мм
Число проволок центрального проводника: 19 x 0,203 мм
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 2,95 мм
Материал внешнего экрана: SPC (медь, покрытая серебром)
Диаметр внешнего экрана: 4,20 мм
Плотность внешнего экрана: 94%
Материал внутреннего экрана: SPC (медь, покрытая серебром)
Диаметр внутреннего экрана: 3,60 мм
Плотность внутреннего экрана: 97%
Оболочка: FEP (фторэтилен-пропилен), диаметром 4,95 мм
Рабочая температура: -55°С … +200°С
Вес: 61,3 кг/ 1 км
Коэффициент затухания радиочастотного кабеля RG400/U
0,105 дБ/м на 50 МГц
0,148 дБ/м на 100 МГц
0,344 дБ/м на 400 МГц
0,558 дБ/м на 1 ГГц
1,247 дБ/м на 3 ГГц
2,559 дБ/м на 10 ГГц
2,953 дБ/м на 12,4 ГГц
Контактная информация:Имя: Конин Виталий